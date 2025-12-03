Глава Пентагона назвал идеальным ужин в компании Путина

Трапеза с участием президента России Владимира Путина, главы Соединенных Штатов Дональда Трампа и Владимира Зеленского стала бы «ужином за мир», предположил глава Пентагона Пит Хегсет в подкасте на YouTube-канале Кэти Миллер, экс-директора по коммуникациям вице-президента США.

В студии также присутствовала Дженнифер Хегсет, супруга главы министерства войны США.

В ходе беседы ведущая спросила у министра, как бы выглядела его идеальная компания для ужина.

«Что ж. Сейчас я думаю, что позвал бы Трампа, Владимира Путина и Зеленского. И мы бы посмотрели, к чему бы это привело. Это был бы ужин за мир. Мы бы ели стейки. И салат «с русским соусом», — отметил Хегсет.

Напомним, что в США называют русским соусом пикантную заправку на основе кетчупа и майонеза.

Глава Пентагона также рассказал о своем любимом ресторане, походе в кафе «Комфортная еда», любимом виде куриных крылышек, блюдах, которые готовит его супруга.