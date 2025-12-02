За задержанием экс-главы евродипломатии Федерики Могерини стоит президент США Дональд Трамп, который в настоящее время стремится «разобраться» со всеми своими политическими оппонентами. Об этом в разговоре с Рамблером заявил политолог Алексей Мухин.

Ранее бельгийская полиция задержала Могерини в рамках расследования по обвинению в коррупции в дипслужбе Евросоюза. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse (AFP). До этого Еврокомиссия и Европейская прокуратура официально подтвердили задержание трех человек в ходе обысков бельгийской полиции в резиденции Европейской службы внешних действий в Брюсселе, Колледже Европы в Брюгге и частных домах. Задержанные обвиняются в махинациях с тендерами на строительство, которые финансировала ЕС.

Задержание Могерини и ряда других евробюррократов говорит о том, что подожженный ранее Трампом бикфордов шнур, наконец, догорел до Брюсселя. Сперва речь шла об окружении Зеленского, ситуация вокруг него стала напряженной, и теперь это Брюссель. А следующий этап – это демократы в США, ведь, судя по всему, Трамп решил разом разобраться со всеми своими оппонентами. Напомню, что ныне задержанные европейские бюрократы в свое время были открытыми и очень агрессивными его противниками. И теперь они увидят очень плохие последствия этого, поскольку у американских спецслужб есть подробное досье на каждого их них. Алексей Мухин Глава Центра политической информации

В России были правы, когда указывали на высокий уровень коррупции среди евробюрократов, добавил политолог.

«Мы же говорили, что бюрократы не должны назначать друг друга – это их избаловывает, они начинают брать различные «откаты» и так далее. Но над нами смеялись, нам говорили, что в Западной Европе подобное невозможно, ведь речь идет о западных ценностях. Ну вот теперь западные ценности стали «цыганским золотом», с чем можно и поздравить Запад», - сказал он.

Ранее задержание бывшей главы евродипломатии Могерини прокомментировали в российском МИД.