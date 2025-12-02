Зеленский назвал условия для многосторонней встречи с Трампом

Владимир Зеленский рассказал, что ждет сигналов от спецпредставителя главы США Стивена Уиткоффа после его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет «Лента.ру».

Во вторник, 2 декабря, в Кремле должны пройти переговоры Уиткоффа и зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера с Владимиром Путиным.

«Они [Уиткофф и Кушнер] хотят отчитаться сразу после их встречи [c президентом Путиным] именно нам. Я думаю, от этих сигналов будут зависеть будущие и последующие шаги. Шаги будут меняться в течение сегодняшнего дня быстро», — разъяснил Зеленский.

Украинский лидер заметил, что если переговоры пройдут хорошо, «мы встретимся с Трампом очень быстро».

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев объявил, что российско-американские переговоры 2 декабря знаменуют начало «важного для всего мира дня», который определит судьбу Украины.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, в свою очередь, что переговоры продлятся «столько, сколько потребуется».