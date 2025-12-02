У Украины на переговорах с США стоит цель добиться личной безопасности для руководителей государства, а главное - для президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен в РФ в перечень террористов и экстремистов), пишет в Telegram-канале издание "Страна.ua".

© Газета.Ru

Арестович предполагает, что сначала Зеленскому дадут гарантии, позволят уйти из власти, а спустя несколько лет уничтожат. До этого Арестович в эфире YouTube-канала заявил, что Россия находится в "перспективе победы" на Украине, имея существенное преимущество на поле боя.

Он отнес к преимуществам Вооруженных сил России "системные действия" и "комплиментарную позицию" США и Китая. В то же время Украина имеет комплиментарную позицию Европы, которая "мало что может дать", а также перспективу "краха фронта", констатировал политик. 2 декабря Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер прилетели в Москву для переговоров с Владимиром Путиным.

Арестович* рассказал, что Уиткофф «привез» в Москву

Перед встречей пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва открыта к мирным переговорам, но должна достичь своих целей, поставленных в рамках СВО. По словам представителя Кремля, российский лидер обсудит со спецпосланником президента Соединенных Штатов понимания, которых достигли Вашингтон и Киев во время переговоров по новому мирному плану.