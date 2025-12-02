Стали известны планы Уиткоффа и Кушнера после встречи с Путиным

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер планируют встретиться с Владимиром Зеленским после переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в социальной сети X.

По словам Кушнера, встреча с Зеленским пройдет «в одной из европейских стран». Источники этой информации журналист не уточнил.

«Советники президента Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встречаются с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Ожидается, что они отправятся из Москвы в одну из европейских стран и проведут встречу с Владимиром Зеленским», — написал он.

Ранее Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели в Москву. В аэропорту их встретил спецпредставитель президента России и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.