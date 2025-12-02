Зеленский раскрыл ожидания от встречи Путина и Уиткоффа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет сигналов от спецпредсатвителя президента США Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера после встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Его слова передает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«Они хотят отчитаться сразу после их встречи [c Владимиром Путиным] именно нам. Я думаю, от этих сигналов будут зависеть будущие и последующие шаги. Шаги будут меняться в течение сегодняшнего дня быстро», — заявил он.

Зеленский также отметил, что готов на встречу Трампом, которая зависит от сегодняшних переговоров в Москве.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев объявил, что российско-американские переговоры 2 декабря знаменуют начало «важного для всего мира дня», который определит судьбу Украины.