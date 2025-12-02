Депутат от Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте Роман Хайдер в беседе с РИА «Новости» заявил, что Европейский союз (ЕС) должен приостановить финансовую помощь Украине на фоне расследования масштабного коррупционного скандала в стране.

По словам европейского парламентария, ЕС должен ясно дать понять, что ни один евро больше не пойдет системе, вышедшей из-под контроля. Хайдер подчеркнул, что до тех пор, пока коррупция на Украине не просто терпится, а пронизывает высшие эшелоны власти, никаких выплат быть не должно.

Собеседник агентства указал, что любые иные решения стали бы предательством европейских налогоплательщиков и игнорированием давно вышедших за пределы нормы условий. Продолжение выплат в таких условиях было бы попросту безответственным, уточнил евродепутат.

Хайдер добавил, что Андрей Ермак был не только главой Офиса украинского лидера, но и одним из ближайших соратников Владимира Зеленского, также он вел переговоры о многомиллиардной помощи с ЕС, а теперь оказывается, что он сам замешан в коррупционном деле.