Владимир Зеленский заявил, что представители Украины и США 30 ноября доработали женевский проект мирного соглашения.

«Работа велась на основе женевского документа, и этот документ был доработан», — указал он в Telegram.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролин Левитт сообщила, что положения плана Соединённых Штатов по разрешению украинского конфликта подверглись серьёзной доработке.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет обсуждать детали плана урегулирования украинского конфликта «в мегафонном режиме» через СМИ.