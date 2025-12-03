В Таиланде отменили запрет на продажу алкоголя, действовавший 50 лет

Таиланд временно, на шесть месяцев, ослабил ограничения на продажу алкоголя, который теперь можно покупать днем. Запрет действовал в стране 50 лет.

Эта мера "соответствует текущей ситуации", заявил министр здравоохранения Таиланда Паттана Промпхат в публикации в Royal Gazette, местной официальной газете. Власти Таиланда с 1970-х годов запрещали продажу алкоголя с 14 до 17 часов в магазинах и барах. Изначально этот закон был предназначен для того, чтобы запретить государственным служащим употреблять алкоголь в рабочее время, но удивлял иностранных туристов в стране, известной своей ночной жизнью.

"Раньше существовали опасения, что госслужащие будут пить тайком, но времена изменились", - указал вице-премьер Софон Сарам.

Новые правила позволяют продавать алкоголь без перерыва с 11 утра до полуночи. Он реализуется в рамках эксперимента в течение 180 дней, пока специальная комиссия будет изучать его влияние на общественную жизнь, сообщает AFP.

Ограничения на продажу алкоголя в Таиланде обусловлены буддийскими учениями, которые рассматривают употребление спиртных напитков как моральное прегрешение. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Таиланд является одной из самых употребляющих алкоголь стран Азии. Согласно статистике министерства здравоохранения страны, в период с 2019 по 2023 год в королевстве погибло почти 33 тысяч человек в результате дорожно-транспортных происшествий, связанных с алкоголем.