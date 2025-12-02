Нетаньяху высказался о договоре с Сирией

Израиль по-прежнему считает возможным заключение соглашения с Сирией, но настаивает на том, чтобы Дамаск провел демилитаризацию приграничных районов на юге республики. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Мы ожидаем, что Сирия, конечно же, создаст демилитаризированную буферную зону от Дамаска до района [существующей на Голанах] буферной зоны, включая, конечно же, подступы к горе Хермон и ее вершину", - сказал премьер, слова которого распространила его канцелярия.

По версии Нетаньяху, контроль над рядом приграничных районов, где до смены власти в Дамаске в декабре 2024 года находились позиции сирийской армии, нужен Израилю из соображений безопасности.

"Мы удерживаем эти территории для обеспечения безопасности граждан Израиля, и это обязывает нас. В добром духе и с пониманием этих принципов можно также достичь соглашения с сирийцами, но мы в любом случае будем стоять на своих принципах", - отметил он.

Это заявление Нетаньяху сделал во время поездки в больницу в пригороде Тель-Авива, где он навестил раненых израильских военных, пострадавших во время недавнего рейда на сирийской территории.

28 ноября израильская армия нанесла удары с воздуха и открыла артиллерийский огонь по сирийскому поселку Бейт-Джан. Отмечалось, что на его территорию проник израильский военный патруль, произошли стычки между ним и местным населением. По данным телеканала Syria TV, удары привели к гибели более 20 человек. Израильская армия со своей стороны отметила, что ее действия носили ответный характер, поскольку перед этим ее подразделение подверглось атаке со стороны группировки, связанной с радикальным палестинским движением ХАМАС.

Об отношениях Израиля и Сирии

Израиль ввел свои войска в буферную зону и на сирийскую сторону горы Хермон в декабре 2024 года после смены власти в Дамаске. Нетаньяху объяснил это тем, что соглашение о разделении сил с Сирией, подписанное в 1974 году, утратило силу.

17 сентября министр иностранных дел в переходном правительстве Сирии Асаад аш-Шейбани и министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер при посредничестве и участии спецпредставителя США Тома Баррака провели в Лондоне переговоры. Согласно данным Syria TV, стороны обсудили новый проект договора по мерам безопасности, который заменит соглашение о разъединении сил на Голанских высотах 1974 года.

После этого президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что арабская республика в ближайшее время может подписать соглашение по безопасности с Израилем, однако такой шаг "никоим образом не означает нормализацию отношений" с еврейским государством или присоединение Дамаска к Авраамовым соглашениям. Однако, по информации телеканала Al Arabiya, дальнейшие консультации по договору зашли в тупик.