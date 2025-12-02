Названы имена дипломатов, задержанных по делу о коррупции в дипслужбе ЕС

Бельгийская полиция задержала экс-генсека дипслужбы Евросоюза Стефано Саннино. Об этом пишет газета L'Echo со ссылкой на источники в бельгийских силовых структурах.

© Иван Батырев/ТАСС

Накануне Европейская прокуратура (EPPO) подтвердила информацию об обысках в штаб-квартире дипломатической службы ЕС в Брюсселе, а также последующее задержание трех человек.

В частности, бельгийская полиция задержала действующего ректора элитной академии по подготовке чиновников (Колледж Европы) Федерику Могерини и ее заместителя.

«Речь идет о деле, находящемся в производстве у следственного судьи в Ипре и расследуемом федеральной судебной полицией Западной Фландрии при поддержке Европейского управления по борьбе с мошенничеством (OLAF)», — пояснили журналисты.

Руководство учреждения подозревают в том, что они заранее знали о критериях отбора участников тендерного конкурса, заметили обозреватели.

В МИД России отреагировали на задержание бывшей главы евродипломатии

Напомним, что Саннино был вторым человеком в дипслужбе ЕС, когда ее возглавлял Жозеп Боррель.

Могерини занимала пост главы дипломатии ЕС в 2014-2019 годах в комиссии Жан-Клода Юнкера. До карьеры в Евросоюзе она была министром иностранных дел Италии в правительстве Маттео Ренци (февраль-октября 2014-го), а также депутатом нижней палаты итальянского парламента (2008-2014).