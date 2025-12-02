Пока вы не уснули: задержание экс-главы европейской дипломатии и обвал доллара

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Задержана экс-глава европейской дипломатии

Бельгийская полиция задержала бывшего верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и безопасности, вице-президента Еврокомиссии Федерику Могерини по делу о мошенничестве. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает газета Le Soir.

«Одна из [задержанных] — директор колледжа Европы Федерика Могерини», — пишет издание, отмечая, что сейчас экс-дипломат находится под стражей.

Курс доллара обвалился

Курс американского доллара на внебиржевом рынке упал ниже 77 рублей — до 76,93. Об этом во вторник, 2 декабря, свидетельствуют данные ProFinance.ru.

Падение составило 3,22 процента. Таких показателей удалось достичь впервые с мая 2023 года, уточнили на портале.

Porsche подтвердила блокировку своих автомобилей в России

Официальное представительство Porsche в России, ООО «Порше Руссланд», подтвердило наличие проблем с запуском двигателя на различных моделях немецкой марки. Ситуация находится на контроле, уже известны результаты первичного расследования.

Накануне, 1 декабря, в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что на Porsche Cayenne 958 и Macan 2014-2018 годов выпуска, а также на Panamera 2013-2016 г.в. не заводится двигатель. Мотор уходит в блок, снять который можно только в сервисном центре.

В России раскрыли, кто помог ВСУ атаковать российский танкер в Черном море

ВСУ могли атаковать российский танкер Midvolga 2 в Черном море с помощью морских дронов при поддержке Великобритании. Как сообщает News.ru, такое мнение высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Колесник отметил, что ВСУ таким образом пытаются показать свою «состоятельность» в период, когда американцы решают вопрос их финансирования.

Продюсер высказался о заработках Долиной

Продюсер Сергей Дворцов сообщил, что Лариса Долина не сталкивается с потерей денежных средств в связи с возвратом билетов на концерты, передает «Звездач».

Скандалы вокруг Ларисы Александровны затронули и афиши ее выступлений. Некоторые зрители начали возвращать билеты на ее концерты. Однако, как считает продюсер Дворцов, не стоит преувеличивать масштабы проблемы.

Арестович* рассказал, что Уиткофф «привез» в Москву

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф везет в Москву «почти полностью согласованный документ», в котором есть только два камня преткновения, связанные с вопросами Донбасса и членства Украины в НАТО.

Об этом заявил экс-советник офиса президента Алексей Арестович* на YouTube.

«Почти полностью согласованный документ. Есть только два камня преткновения: территориальные уступки – будут ли ВСУ, Украина, выходить из Донецкой области добровольно, или заморозка по линии фронта. И второе – пункт вступления в НАТО. Будет ли Украина брать на себя добровольные обязательства изъять этот пункт из конституции и наоборот включить, что она нейтральная страна… », — сказал Арестович*.

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

В Москве сгорел еще один автомобиль

На Профсоюзной улице у метро Коньково произошло возгорание припаркованного автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

На видео запечатлено, как мощное пламя вырывается из-под капота Mercedes. Пожарные успешно потушили огонь, однако от передней части машины осталась лишь груда обломков.

В Норвегии разочарованы решением CAS допустить россиян

Президент Федерации лыжного спорта Норвегии Туве Дюрхауг разочарована решением Спортивного арбитражного суда (CAS) позволить российским спортсменам участвовать в турнирах Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

"Мы, естественно, разочарованы таким заключением, - сказала Дюрхауг. - Позиция Норвегии по этому вопросу остается твердой, но вместе с другими странами - членами FIS мы, конечно же, должны разобраться с этим. Нам нужно время, чтобы понять, что будет дальше, и мы пока не знаем, что планируется реализовать на практике в отношении участия в соревнованиях перед Олимпиадой".

Силуанов объяснил повышение НДС до 22%

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22% в среднесрочной перспективе менее болезненно для российской экономики, чем рост долговой нагрузки за счёт новых заимствований. Министр финансов России Антон Силуанов в рамках 16-го Инвестиционного форума ВТБ «Россия зовёт!» объяснил, почему было принято решение повысить НДС.

Бюджету необходимы ресурсы. Их можно нарастить двумя способами: увеличить государственный долг или забрать деньги из экономики через налоги, отметил Силуанов. На декабрь 2025 года госдолг России составлял около 15% от внутреннего валового продукта (ВВП). При этом процентный расход на обслуживание обязательств в бюджете вырос до 7% с прежних 3%.

Число жертв наводнений в Индонезии превысило 700

По последним данным, число погибших от наводнений и оползней в Индонезии увеличилось до 753. Об этом сообщили в индонезийском Национальном агентстве по стихийным бедствиям (BNPB).

Судьба еще 526 человек остается неизвестной. Ранены свыше 2,6 тысячи индонезийцев.

