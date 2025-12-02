В МИД Германии намекнули Украине на «болезненные уступки»

Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль считает, что Украине придется пойти на «болезненные уступки» ради прекращения конфликта. Об этом сообщает n-tv.

В ноябре стало известно о новом мирном плане, который США передали украинским властям. План требует от Украины значительных уступок, включая ограничение численности ВСУ и отказ от территориальных претензий. Также план предполагает постепенную отмену санкций против России.

«Это, несомненно, будет чрезвычайно трудный процесс для Украины, который может завершиться референдумом», - заявил Вадефуль.

По его мнению, гражданам Украины, возможно, придется ответить на вопрос, готовы ли они принять условия завершения конфликта. Глава МИД Германии добавил, что благодаря международным дипломатическим усилиям шансы на прекращение огня «никогда не были выше», чем сейчас.