«Снова произвела фурор»: в образе Брижит Макрон нашли интересную деталь

Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит появилась на встрече с Владимиром Зеленским и его женой в интересном образе. Внимание на это обратил французский журнал Closer.

Журналисты отметили, что изюминкой образа Брижит Макрон, которая «произвела фурор», стали зауженные брюки с интересной деталью.

«Первая леди снова произвела фурор во время визита украинской пары. В тот день она была одета в стильный наряд, полностью соответствующий моде (…) Брюки, слегка зауженные и с молниями внизу, удлиняли ноги и придавали образу современный штрих», – говорится в материале.

Также Брижит Макрон надела на встречу приталенный пиджак, белую блузу и подобрала шарф в тон костюма.

Напомним, что ранее начали распространяться слухи о том, что первая леди Франции - на самом деле мужчина, и личность Брижит якобы присвоил себе ее брат Жан-Мишель Тронье. В июле супруги Макрон подали иск против американского блогера Кэндис Оуэнс, которая активно поддерживает эту теорию. В 219-страничной жалобе утверждается, что блогер подвергла их «кампании глобального унижения».

Также Эммануэль Макрон заявил, что во Франции необходимо ввести в действие «чрезвычайную процедуру», которая позволяла бы потребовать от судьи в течение 48 часов вынести решение и заставить преследователя закрыть оскорбительные публикации. Президент Франции уточнил, что хочет закрепить новую процедуру во французском законодательстве «как можно скорее».