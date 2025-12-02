Ермака заподозрили в планах «продать» секреты Зеленского

Член совета движения «Другая Украина» Василий Вакаров заявил, что экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак может начать «торговлю секретами» после своего увольнения. Об этом Вакаров рассказал «Аргументам и фактам».

На прошлой неделе у Ермака прошли обыски. СМИ сообщили, что это связано с масштабным расследованием коррупционных махинаций в украинском энергетическом секторе. Предполагается, что заговор для хищения денег организовал Тимур Миндич, совладелец компании «Квартал 95», которую основал Зеленский.

До этого журнал The Economist писал, что Зеленскому придется уволить некоторых ключевых соратников, чтобы сохранить власть. Журнал отмечал, что Ермак «оттолкнул как друзей, так и врагов, монополизировав власть и доступ» к Зеленскому.

Ранее Ермака не обвиняли в причастности к коррупционной схеме. Но он уязвим из-за масштаба скандала - как «архитектор системы Зеленского», подчеркивал журнал.

«У Ермака есть цифры всего того, что касалось, расчетов конвертации на Украине между политиками и американском чиновниками. То есть информация, которая касается отмывки денег», - заявил Вакаров.

Ермаку предложили работу в СИЗО

По его мнению, Ермак может «продать» информацию, которой владеет, противникам президента США Дональда Трампа - американским дипломатам. Вакаров считает, что эта информация касается в том числе и администрации Трампа.