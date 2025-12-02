Украине предстоит столкнуться с тяжелой реальностью и пережить тактическое поражение, заявил Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

© ZUMA / ТАСС

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страну в ближайшем будущем ждет «тактическое поражение», передает «Известия». Об этом он сообщил 2 декабря, его слова приводит украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Кулеба отметил, что на Украину надвигается «очень сложный период», когда придется столкнуться с «тяжелой правдой». По его словам, «отказ от признания реальности будет тормозить.

Президент России Владимир Путин заявил, что отказ Киева от предложений США приведет к повторению событий, подобных произошедшему в Купянске, на других ключевых участках фронта.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова обсуждать мирное урегулирование, однако отказ Киева от переговоров приближает достижение целей спецоперации на Украине военным путем.