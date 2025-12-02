Что происходит в мире сегодня: атака на танкер и обыски в Брюсселе

Во вторник, 2 декабря, в Черном море недалеко от берегов Турции был атакован танкер, шедший из России в Грузию. Примерно в это же время полиция пришла с обысками в главную дипломатическую службу Евросоюза.

Атака на танкер с российским грузом

Танкер MIDVOLGA-2, шедший из России в Грузию с грузом подсолнечного масла, был атакован беспилотником в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росморречфлот.

Атака была совершена в 128 километрах от побережья Турции. Надстройка судна получила незначительные повреждения. Никто из членов экипажа (все они - граждане РФ) не пострадал, уточняет агентство. Танкер самостоятельно отправился к порту Синоп.

Налог на презервативы в Китае

Китай впервые за тридцать лег введет НДС на противозачаточные препараты и приспособления, включая презервативы, сообщает Bloomberg. Это станет очередной попыткой Пекина обратить вспять падение рождаемости, грозящее еще больше замедлить экономику страны, подчеркивает агентство. В соответствии с недавно пересмотренным законом об НДС потребители будут платить 13-процентный сбор за товары, которые не облагались налогом с 1993 года, когда в Китае проводилась строгая «политика одного ребенка» и активно пропагандировался контроль рождаемости.

В то же время поправки предусматривают новые стимулы для будущих родителей, освобождая от уплаты налога ясли и детские сады, а также учреждения по уходу за престарелыми, службы поддержки инвалидов и службы, связанные с браком. Изменения вступают в силу в январе 2026 года. Население Китая сокращается уже три года подряд: в 2024 году родилось всего 9,54 миллиона детей - едва ли половина от 18,8 миллиона, зарегистрированных почти десять лет назад после отмены «политики одного ребёнка».

В Службе внешних связей ЕС провели обыски

Бельгийская полиция 2 декабря провела обыски в дипломатическом представительстве ЕС в Брюсселе, а также в Колледже Европы в Брюгге и в нескольких частных домах, сообщает Euractiv. По словам осведомленных источников издания, обыски связаны с расследованием нецелевого использования средств ЕС.

Полиция изъяла документы и задержала трех человек для допроса по подозрению в мошенничестве при закупках, коррупции и конфликте интересов. Уголовное расследование началось после заявлений, что Европейская служба внешнеполитических ведомств и Колледж Европы (престижная школа послевузовского образования для еврократов) в 2021 и 2022 годах незаконно использовали бюджетные средства ЕС. Рейды усилят давление на Колледж Европы и его ректора Федерику Могерини, которая ранее возглавляла службу внешнеполитических ведомств.

В Индонезии более 750 человек стали жертвами наводнений

В результате наводнений и оползней в Индонезии погибли 753 человека, сообщает BNPB. Еще 526 человек считаются пропавшими без вести. Более миллиона жителей Индонезии были вынуждены покинуть свои дома.

Наводнения и оползни произошли на фоне обильных дождей в провинциях Северная Суматра, Ачех и Западная Суматра. В стране серьезно повреждены 3600 зданий.

В России отреагировали на новую атаку на танкер в Черном море

Макрона назвали главным противником сделки по Украине

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал президента Франции Эммануэля Макрона главным противником украинского урегулирования. Об этом Филиппо написал в соцсети X.

Филиппо заявил, что встреча Макрона и Владимира Зеленского в Елисейском дворце 1 декабря «оказалась еще более безумной, чем ожидалось» и стала «образцом плавания против течения». По его словам, Макрон «повышает голос», провоцируя всех, и «жаждет» конфликта.