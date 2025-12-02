«Прогнозы катастрофичны»: США могут потерять часть территорий

США могут потерять юг страны из-за нерешенных миграционных проблем. Как сообщает News.ru, об этом заявил политолог-американист Константин Блохин.

Он напомнил, что по прогнозу ООН белые люди в США станут меньшинством уже к середине XXI века — большинство белых пар имеет одного ребенка, а кто-то и вовсе отказывается их заводить. При этом у азиатов, чернокожих и мексиканцев много детей. Кроме того, со стороны Мексики идет огромный поток мигрантов — они почти не смешиваются с другими этносами и не интегрируются в общество.

«Они селятся в южных штатах, особенно в Техасе. Прогнозы крайне катастрофичны: если США не урегулируют иммигрантскую политику, то возможно, что южные штаты отойдут Мексике», — объяснил Блохин.

Трамп назвал главным приоритетом США контроль над мигрантами

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хочет лишать американского гражданства мигрантов, пойманных на совершении преступлений. Он отметил, что эта мера должна коснуться и тех, кто получил паспорт при администрациях предыдущих президентов.