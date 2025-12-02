В Германии высмеяли Трампа и его план по Украине

Ведущий одного из немецких шоу высмеял мирный план по урегулированию украинского кризиса, разработанный Вашингтоном, подчеркнув, что президент США Дональд Трамп «в шаге от того, чтобы подарить пятую часть Украины». Видеозапись шоу привел Telegram-канал Пул N3.

Ранее стало известно о новом мирном плане из 28 пунктов, который Вашингтон передал украинским властям. По словам президента США Дональда Трампа, работа над документом продолжается. В Москве же отметили, что проект может быть положен в основу мирного соглашения.

По мнению ведущего немецкого шоу, президент России Владимир Путин «ни одного пункта не собирается выполнять», а американский лидер «буквально в шаге от того, чтобы подарить ему пятую часть Украины».

«Да, вот к чему приводит, когда в президенты выбирают риелтора. Что ж, сами виноваты, сами виноваты. Первоначальный 28-пунктовый план требовал фактического подчинения Украины и, очевидно, был продиктован из России», — заявил он.

Ведущий также высказал мнение, что в плане был и 29 пункт, который касался непосредственно Владимира Зеленского.

«Президент Зеленский должен в розовом платье, на уницикле, жонглируя четырьмя боевыми гранатами, проехать по Красной площади и при этом исполнять российский гимн», — заявил он под закадровый смех и появление на экране коллажа с картинкой, которую описал ведущий.

По его словам, такой план удалось продвинуть благодаря помощнику президента США Стиву Уиткоффу, который объяснил представителям России «как «упаковать» Дональда».

В европейских СМИ ранее появились публикации, цитирующие разговор, который якобы состоялся между Уиткоффом и помощником президента РФ Юрием Ушаковым. СМИ утверждают, что Уиткофф советовал российской стороне, как лучше общаться с Трампом и как представить ему идею мирного соглашения.