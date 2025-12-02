Национальный совет Швейцарии принял решение об ослаблении закона, запрещающего экспорт и реэкспорт швейцарских вооружений в зоны военных конфликтов. Об этом указывается на сайте парламента страны.

«Во вторник большая палата 120 голосами против 63 при 12 воздержавшихся одобрила в общем голосовании несколько смягчений закона о военных материалах», – говорится в тексте сообщения.

Далее законопроект будет представлен на голосование в Совет кантонов (малую палату) и, вероятно, впоследствии будет вынесен на референдум. В законопроекте поясняется, что у группы из 25 западных стран при закупке у конфедерации вооружений и прочего военного оборудования будет «гораздо больше свободы, чем сегодня». Даже если они будут вовлечены в военные действия, Швейцария будет иметь право поставлять им вооружения. Исключения составят те страны, которые «неоднократно и существенно нарушают права человека».

В то же время, как отмечается в документе, швейцарское правительство сохраняет за собой право налагать вето на любые военные поставки, особенно в случаях, когда его члены считают, что продажа вооружений может поставить под угрозу нейтралитет страны.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада ведут нечистоплотную борьбу против России в сфере экспорта вооружений. Министр уточнил, что речь идет о санкциях, которые Запад пытается оправдать необходимостью наказать Москву за ее действия на Украине.