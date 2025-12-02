Стало известно о возможной отставке Сырского

Главкома ВСУ Александра Сырского могут отправить в отставку в ближайшие недели на фоне тяжелой ситуации на фронте. Как сообщает News.ru, об этом заявил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

По его словам, многое зависит от того, как будет дальше развиваться коррупционный скандал — «будут его гасить или, наоборот, раскручивать». Владимиру Зеленскому в такой ситуации нужно показать, что «он незаменимый», но способен поменять свою команду.

Кнутов также обратил внимание на активные контакты украинского политика с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

«Он поехал к Макрону, встретился с ним, уговорил его, чтобы тот позвонил (спецпосланнику президента США — прим. ред.) Стиву Уиткоффу. Там в это время был Рустем Умеров. Стармер участвовал в этом разговоре. То есть Уиткоффа обрабатывали как могли, с расчетом, что он уже сегодня летит к Владимиру Путину и представит необъективную ситуацию», — отметил эксперт.

У Зеленского появилось несколько поводов уволить Сырского

Кнутов заключил, что сам Зеленский в критические моменты часто оказывается за границей. Это может помочь главе киевского режима «перевести стрелки» за неудачи на фронте на военное командование.