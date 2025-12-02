На Украине рассказали о живущем на 50 тысяч рублей в месяц Зеленском

Президент Украины Владимир Зеленский живет на зарплату в размере 28 тысяч гривен (около 50 тысяч рублей) в месяц, а также накопление с бизнес-проектов.

Об этом рассказало издание hromadske.ua.

«Зеленский имеет неплохие накопления, он работал в бизнесе успешно, поэтому он может себе это позволить, может волонтерить фактически на этой должности», — приводится в публикации мнение украинского экономиста Владимира Дубровского.

Отмечается, что уровень зарплаты украинского лидера вдвое ниже, чем средняя зарплата украинского чиновника.

Жена Зеленского облачилась в траур после сообщений о его уходе

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что, по его информации, Зеленский получил приказ покинуть президентский пост на этой неделе. При этом он допустил, что политик не последует приказу.