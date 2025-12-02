Депутат Рады призвал готовить украинок к обязательной службе в ВСУ

Украинки должны быть готовы защищать республику в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в интервью изданию Telegraf заявил депутат Верховной Рады Федор Вениславский.

«Когда будет заключен мирный договор (...), мы должны думать, как все население привлечь к национальному сопротивлению, военной подготовке. Поэтому я думаю, что в будущем и женщины, и мужчины должны быть готовы к защите отечества», — заявил депутат.

По его словам, власти страны в данный момент не рассматривают законопроекты о принудительной мобилизации женщин.

Ранее Вениславский заявил, что конфликт на Украине может закончиться в марте 2026 года или ранее. По его словам, на это указывает ультиматум США с требованием немедленно принять мирный план Вашингтона, переданный Киеву в ноябре.