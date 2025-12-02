В штаб-квартире дипслужбы ЕС в Брюсселе прошли обыски

Во вторник издание Euractiv сообщило о том, что в штаб-квартире дипломатической службы Евросоюза в Брюсселе прошли обыски.

По данным журналистов, во вторник с обысками в штаб-квартиру дипслужбы ЕС пришла бельгийская полиция. На данный момент детали происшествия и причины такого визита правоохранителей не сообщаются.

Помимо штаб-квартиры, бельгийская полиция провела обыски и в частных домах, и в Колледже Европы в Брюгге. Позже стала известна причина обысков – Euractiv уточняет, что они проводились в рамках расследования в связи с нецелевым использованием средств ЕС. Были изъяты документы и задержаны три человека, которых подозревают в мошенничестве при закупках, преступном конфликте интересов и коррупции.