Самолет, на котором Уиткофф ранее прилетал в Москву, пересек границу России

Самолет, на борту которого может быть спецпосланник президента США Стив Уиткофф, вошел в воздушное пространство России. Это следует из данных портала Flightradar24.

По информации портала, самолет Bombardier Global 7500 вылетел из Флориды и пересек воздушную границу России в 12:50 по московскому времени. В августе Уиткофф прилетал в Москву на самолете такого же типа.

О том, что самолет, предположительно, с Уиткоффом на борту пересек воздушное пространство РФ, сообщил также ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерской службе Латвии, над территорией которой борт прошел транзитом. По словам собеседника агентства, самолет пересек воздушную границу России в районе контрольной точки «IGORO». Затем контроль над воздушным судном начали осуществлять российские диспетчера.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа может состояться 2 декабря в течение ближайших часов. По словам представителя Кремля, российский лидер обсудит со спецпосланником президента США понимания, которые достигли Вашингтон и Киев во время переговоров по новому мирному плану.