Премьер Литвы допустила повторное закрытие границы с Белоруссией

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила о возможности повторного закрытия границы с Белоруссией.

"Если будет надо, закроем границу, - сказала она журналистам. - Но предварительно согласуем свои действия со стратегическими партнерами". У главы правительства во вторник запланирован разговор по данной проблеме с представителем президента США Джоном Коулом. "Ведем диалог о коллективных действиях не только с соседними странами и о более широком пакете санкций [против Белоруссии] с Еврокомиссией, но и с американскими партнерами", - отметила премьер.

Литовско-белорусская граница была закрыта односторонним решением Вильнюса с 29 октября по 20 ноября из-за запусков контрабандистами метеозондов с грузом сигарет с территории Белоруссии. Они угрожают безопасности полетов гражданской авиации, из-за чего регулярно приходится закрывать Вильнюсский международный аэропорт.