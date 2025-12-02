Число жертв наводнений в Индонезии превысило 700

По последним данным, число погибших от наводнений и оползней в Индонезии увеличилось до 753. Об этом сообщили в индонезийском Национальном агентстве по стихийным бедствиям (BNPB).

Судьба еще 526 человек остается неизвестной. Ранены свыше 2,6 тысячи индонезийцев.

Наводнения и оползни произошли на фоне мощных ливней в индонезийских провинциях Северная Суматра, Ачех и Западная Суматра. Порядка 3,6 тысячи зданий серьезно повреждены. Покинуть свои жилища пришлось более чем миллиону человек.