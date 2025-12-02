Предстоящая встреча Путина и Уиткоффа станет главным ориентиром для рынка

Эксперты инвестиционной компании «Финам» считают, что во вторник, 2 декабря, ключевым событием для рынка станет встреча президента России Владимира Путина и спецпредставителя США Стива Уиткоффа. Также на рынок может повлиять заявление главы США Дональда Трампа, с которым тот выступит в 22:00 по московскому времени.

Путин примет Уиткоффа во второй половине дня 2 декабря. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее сообщил, что Кремль опубликует кадры начала встречи. Отвечая на вопрос, планируется ли какое-то заявление по итогам встречи, Песков сказал: «Посмотрим».

По мнению аналитиков, до появления каких-либо комментариев по итогам встречи рынок, скорее всего, будет «предельно осторожен». Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков заявил, что инвесторы будут избегать агрессивных позиций.

«Вероятность реального прорыва крайне низка, поэтому реакция может быть асимметричной: нейтральные заявления способны вызвать коррекцию после вчерашнего роста, тогда как любой намек на продвижение по территориальному вопросу - пусть даже минимальный - вызвал бы резкий импульс вверх», - считает Кабаков.

Эксперты «Финама» отмечают, что рубль пока настроен нейтрально. На межбанковском валютном рынке доллар дешевеет на 0,04 процента - до 77,69 рубля.

Аналитики заявили, что также в центре внимания рынка сегодня будет дебютное размещение юаневых облигаций Минфина России. Это может повлиять и на долговой, и на валютный рынки.

Цены на нефть приостановили рост, но остаются в «зеленой зоне». Стоимость барреля нефти марки Brent достигает 63,21 доллара, WTI - 59,40 доллара (плюс 0,13 процента).