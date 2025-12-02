В Латвии бывшему депутату предъявили обвинение в защите русского языка

В Латвии бывшему депутату сейма Алексею Росликову предъявили обвинение по делу о защите русского языка. Об этом он заявил в Telegram-канале.

«Нахожусь в прокуратуре, получаю обвинение по делу о защите русского языка! Прокурор поддерживает следствие и готов передать дело в суд», — написал экс-парламентарий.

Росликов также выразил мнение, что суд по данному делу станет позором страны.

В начале июня Росликов в ходе рассмотрения латвийскими депутатами декларации «об устранении лингвистических последствий» вышел на трибуну и заявил: «Русский язык — наш язык!». После этого его выгнали с заседания.