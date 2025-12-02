Обзор иноСМИ: «Европа плетется в хвосте», «Ермак - разменная монета для Зеленского»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Макрон настаивает, что окончательного плана по Украине нет»

После встречи с Владимиром Зеленским в Париже президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с американским лидером Дональдом Трампом ситуацию на Украине. Макрон и Трамп «обменялись мнениями об условиях прочного и долгосрочного мира на Украине и о следующих шагах, предпринимаемых Штатами», сообщает Le Monde. В ходе пресс-конференции в Елисейском дворце Макрон приветствовал «посреднические усилия» США, но подчеркнул, что план, предложенный Вашингтоном, «может быть окончательно согласован только совместно с европейцами, сидящими за столом переговоров».

Как отмечает газета, Макрон настаивает, что «всеобъемлющего плана мирного урегулирования» пока нет и речь идет о «предварительном этапе». По его мнению, необходимы переговоры с участием России, Украины и европейцев. Французский президент отметил, что пока, «строго говоря, нет окончательного плана по территориальному вопросу». Он заявил, что план этот может утвердить «только Зеленский». Что касается вопросов замороженных активов России, гарантий безопасности, вступления Украины в ЕС и европейских санкций, это «может быть окончательно согласовано только за столом переговоров с европейцами», считает Макрон.

«Ермак - разменная монета для Зеленского»

Пока большинство людей обсуждают отставку Андрея Ермака с точки зрения внешней политики и давления со стороны антикоррупционных органов, важно также обратить внимание на внутренний кризис на Украине, пишет American Thinker. Автор статьи заявил, что этот кризис, возможно, сыграл еще большую роль в увольнении главного помощника Владимира Зеленского. Западные СМИ склонны представлять отставку Ермака как результат расследований. Однако они игнорируют углубляющийся внутренний и социальный кризис на Украине, который становится особенно заметным по мере приближения переговоров с Москвой. Долгое время украинцы неохотно мирились с тем, что офис Зеленского, фактически централизовавший власть, наживался на конфликте. Постоянные скандалы - закупка некачественного оружия и техники, мошенничество в отношении солдат и их семей, фальсификация списков пропавших без вести, а также бесконечные взятки и откаты - воспринимались как «плата», позволявшая Зеленскому поддерживать хрупкий баланс сил.

Сообщения о новом мирном плане стали для многих украинцев переломным моментом. Общественный резонанс сделал Зеленского мишенью для общественного возмущения, считает автор статьи. Некоторые аналитики предположили, что Зеленский сохранил Ермака в должности, чтобы «пожертвовать им в случае необходимости». Избавившись от своего главного помощника, Зеленский убил сразу нескольких зайцев: продемонстрировал нетерпимость к коррупции, внимание к тревогам народа и армии, а также показал, что способен реформировать правительство. При этом он сместил фокус международного внимания со своей роли в коррупционном скандале. Отставка Ермака больше похожа на хорошо поставленный спектакль, призванный отвлечь внимание от человека, который на самом деле руководил коррупционными сетями и извлекал из них выгоду, заключил автор статьи.

«Кто погубил мечту Европы о едином рынке?»

Сорок лет назад Европа поставила перед собой задачу создания самой мощной интегрированной экономики в мире, пишет Financial Times. Проект был амбициозным и даже радикальным: устранить внутренние границы, унифицировать регулирование, освободить перемещение людей, товаров, услуг и капитала. Автором проекта был Жак Делор, председатель Еврокомиссии. Он предупреждал, что те, кому нечего предложить, быстро забываются или подвергаются презрению. А те, у кого нет средств, чтобы соответствовать собственным амбициям, плетутся в хвосте. Спустя четыре десятилетия опасения Делора оправдались. Европа «плетётся в хвосте» - экономически, технологически и стратегически.

В то время как США продолжают двигаться вперед, а азиатские промышленные гиганты набирают обороты, Европа обременена теми самыми внутренними разногласиями, которые единый рынок должен был устранить. Что или кто погубил мечту Европы о едином рынке? Национальное лобби, защита отечественной промышленности, глубоко укоренившиеся опасения иностранной конкуренции и «бюрократическая контрреволюция»

- все это способствовало стагнации. Рынок капитала стал глубочайшим стратегическим провалом Европы. Немецкий пенсионный фонд не может легко инвестировать во французский стартап; а голландская страховая компания, желающая получить доступ к итальянской инфраструктуре, сталкивается с регуляторными препятствиями. Отсутствие союза рынков капитала, пожалуй, самый разрушительный экономический недостаток Европы, заключил автор статьи.

Что стоит за шведским «мирным планом» из двух пунктов

США во главе с президентом Дональдом Трампом представили мирный план по Украине, состоящий из 28 пунктов. Затем последовал план из 19 пунктов. Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард пошла еще дальше и представила еще более краткий план - он состоит всего из двух пунктов и предлагает «укрепить Украину и ослабить Россию», пишет SwebbTV. По мнению аналитика Стига Берглунда, этот «план» нужен лишь для того, чтобы показать, что Швеция поддерживает линию ЕС.

Берглунд подчеркнул, что это ни в коем случае не является подготовкой к диалогу. Напротив, это «ненужный способ разозлить россиян». Он указал, что на мирных переговорах всегда необходимо учитывать, что у обеих сторон есть законные интересы и законные требования безопасности. Нельзя говорить одной стороне, что ее хотят «ослабить». Берглунд подчеркнул, что именно на это часто ссылаются в Кремле - на желание Запада ослабить Россию. По его мнению, заявления Стенергард призваны сделать дальнейшие переговоры с Россией невозможными.

«3I/ATLAS формирует будущую оборону Земли»

Межзвездный объект 3I/ATLAS, прилетевший в Солнечную систему, формирует новый мировой порядок и будущее планетарной обороны ООН, считает автор The Times of Israel Рафи Глик. Появление 3I/ATLAS оттеняет все дискуссии о меняющемся миропорядке. ООН проводит самые масштабные в своей истории учения по отслеживанию астероидов и планетарной обороне, и на практике все усилия вращаются вокруг 3I/ATLAS.

Этот «таинственный сосед» пошатнул мировое чувство безопасности и теперь оказывает влияние на глобальные научные, политические и общественные процессы. Объект 3I/ATLAS приблизится к Земле 19 декабря и, как ожидается, начнёт удаляться после этого. Однако сейчас он демонстрирует необычную нестабильность - трудно предсказать, как будут развиваться события к марту, когда он пролетит мимо Юпитера, заключил автор статьи.