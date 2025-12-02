В Турции отреагировали на атаки Украины на свои суда в Черном море

Турция заявила службам безопасности Украины свою решительную реакцию на фоне атак на суда в Черном море.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в Анкаре.

«Украинской стороне, в частности, службам безопасности, была заявлена предельно четкая реакция Турции на атаки на суда в Черном море», — сказал собеседник агентства.

Накануне турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания правительства заявил, что атаки на танкеры в Черном море у побережья Турции свидетельствуют об обострении ситуации.

28 ноября два танкера загорелись в Черном море недалеко от турецкого побережья. Характер ЧП был обозначен как «внешнее воздействие». Судно Virat получило удар примерно в 35 морских милях от побережья Турции. Его капитан сообщил об атаке беспилотников на судно. Второй танкер, Kairos, следовавший из Египта в Новороссийск, возможно, подорвался на морской мине.

У берегов Турции атаковали шедший из России танкер

Позднее украинское издание «Страна.ua» раскрыло, что операция была проведена Службой безопасности Украины совместно (СБУ) с военно-морскими силами страны.