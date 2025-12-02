Великобритания препятствует достижению мира на Украине, подталкивая Европу к конфронтации с Россией. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил турецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам Исмаил Юнус Девран.

По мнению эксперта, главная проблема урегулирования украинского кризиса — действия Лондона. Великобритания не хочет, чтобы конфликт прекращался, создает препятствия для дипломатии и вынуждает страны Европы действовать под давлением, не учитывая собственные национальные интересы.

«Она подстрекает Европу против России и делает мирное урегулирование практически невозможным», — заявил Девран.

Турецкий эксперт отметил, что ситуация осложняется тем, что даже США сигнализируют о возможном прекращении поддержки Украины. Это свидетельствует о слабости единой международной стратегии и усиливает нестабильность в регионе.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что если в Киеве отказываются от предложений США по урегулированию конфликта, то и Украина, и европейские подстрекатели конфликта должны понимать, что украинские власти продолжат терять территории. Он отмечал, что в целом это устраивает Москву, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия готова и к мирным переговорам.