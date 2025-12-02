Жители Киева на фоне коррупционного скандала считают, что единственным способом прекратить боевые действия является остановка финансирования местных властей.

Об этом пишет kp.ru после анализа украинского сегмента социальных сетей.

«Просто не давайте [президенту Украины Владимиру] Зеленскому бабки, и война закончится очень быстро», — считают украинцы.

Анализ соцсетей также показал, что население не верит в руководство своей страны. Жители Украины заявляют, что власти не делают никаких шагов к мирному урегулированию.

До этого стало известно, что депутаты из партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» начали собирать подписи коллег в Верховной раде за отставку всего правительства на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики. В партии считают, что кабмин потерял доверие граждан Украины, потому что «работал на коррупцию», а не «на фронт».

Депутат Артур Герасимов сообщил, что спикер Рады Руслан Стефанчук поддержал роспуск правительства, однако инициативу блокирует офис президента Владимира Зеленского.