Французский политик Флориан Филиппо в соцсети X (бывшая Twitter) назвал прошедшую встречу главы киевского режима Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона в Париже безумной.

«Переговоры были еще более безумными, чем ожидалось — образец плавания против течения!», — поделился своей точкой зрения он.

Политик назвал прошедшую встречу саммитом отчаявшихся, указав на то, что Макрон делает все ради продолжения конфликта, пока Соединенные Штаты пытаются добиться мира.

Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце. В ходе общения с прессой после встречи глава французского государства заявил, что так называемая коалиция желающих завершила работу над гарантиями безопасности для Украины.