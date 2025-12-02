Американо-украинские переговоры в Майами приблизили крах режима Владимира Зеленского, который теперь «сливается» и пытается продать себя подороже. Как сообщает «Царьград», в урегулировании конфликта появился «новый фактор» — еврейский.

«Штаты гнули — Умеров соглашался»

Возглавлявший американскую делегацию глава Госдепа Марко Рубио назвал завершившийся в Майами раунд достаточно продуктивным, добавив, что сторонам еще «есть над чем работать». По его словам, США, с учетом достигнутого прогресса, настроены «оптимистично».

Глава украинской делегации, секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров выдал похожий комментарий, назвав переговоры «продуктивными и успешными». Telegram-канал «ЗеРада» подметил, что речь в словах Умерова шла о «сближении украинских позиций с американской стороной».

«Не американских с позицией Украины, а наоборот. Звучит так, как будто Штаты гнули — Умеров соглашался…», — писал канал.

Военкор Александр Коц отметил, что для Умерова переговоры были самыми близкими к дому — во Флориде его семья владеет тремя квартирами и четырьмя виллами.

«Умеров также, напомню, напрямую замазан в поставках паленых бронежилетов на фронт. Но у американского НАБУ к нему претензий нет. И этот человек представляет Украину на судьбоносных переговорах. Совпадение? Не думаю», — заявил он.

Сами переговоры могли идти не сколько о территориях и других поднятых Россией вопросах, а об эвакуации и гарантиях для Владимира Зеленского и его окружения после бегства с Украины. По этой причине он мог назначить главой украинской делегации коррупционера, у которого такие же проблемы, как и у диктатора: где жить дальше, сохранив свои деньги и не попав в тюрьму. Шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов отметил, что переговоры сводятся к формуле «виллы в обмен на территории».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что визит в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа состоится 2 декабря. Если бы переговоры в Майами провалились, то встречу можно было бы перенести на более поздний срок, когда Владимир Путин вернется из Индии.

Жена Зеленского облачилась в траур после сообщений о его уходе

Еврейский фактор

Уиткофф — еврей, но свою религиозную принадлежность он не афиширует. По слухам, вместе с ним в Москву может прилететь зять Трампа Джаред Кушнер — он никогда не скрывал, что принадлежит к ортодоксальному хасидскому движению Хабад.

На этом фоне можно вспомнить, что главный раввин Днепропетровска Шмуэль Каминецкий на днях заявил, что конфликт завершится до 15 января или даже раньше. Шмуэль приехал на Украину из США, сохранив там контакты на самом высоком уровне. Кроме того, как и Кушнер, он относится к хабадникам.

Telegram-канал «ЗеРада» на этом фоне обратил внимание на «новый фактор», который появился в украинском урегулировании.

«Совершенно другой уровень давления на Зеленского, в том числе с использованием НАБУ, начался после включения в процесс еврейского лобби... Поэтому необходимо учитывать и этот новый еврейский фактор», — пишет канал.

Телеканал отмечает, что сколько бы американцы не проводили раундов переговоров с Киевом, они все равно добьются своего. Очевидным это стало после показательной расправы над главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Уиткофф и Кушнер вряд ли приедут в Москву с планом, который будет отвергнут российским руководством. При этом одна интрига сохраняется: США могут не сказать России обо всех сделанных Киевом во Флориде уступках до визита Путина в Индию. Если Нью-Дели будет знать, что принципиальное решение о завершении конфликта на Украине уже принято всеми сторонами, то российско-индийское сотрудничество расширится еще сильнее — индийские компании перестанут бояться вторичных санкций. Не исключено, что умалчиванием Вашингтон постарается этому помешать.