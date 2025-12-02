Лукашенко направился с официальным визитом в Алжир

В продолжение своего многодневного международного турне белорусский лидер Александр Лукашенко направился 2 декабря с официальным визитом в Алжирскую Народную Демократическую Республику, информирует БЕЛТА, подчеркивая, что это первый визит на высшем уровне в истории отношений между двумя странами.

Судя по анонсированной программе, глава Беларуси и президент Алжира Абдельмаджид Теббун проведут переговоры в узком и расширенном составах с акцентом на углубление торгово-экономического сотрудничества и реализацию взаимовыгодных двусторонних проектов.

Обозреватели отмечают также, что запланировано обсуждение перспектив поставок техники и кооперации, взаимодействие в агропромышленном комплексе, медицине, образовании и гуманитарной сфере в целом. А по итогам переговоров двух лидеров и визита в целом, сообщает агентство, будут подписаны двусторонние документы по развитию сотрудничества в различных сферах.

Кстати, как ранее уже передавал "СОЮЗ", государство на севере Африки станет уже четвертым, которое Лукашенко посещает во время большой командировки по странам ближнего и дальнего зарубежья. Сюда Лукашенко направился из Омана, где проходил его рабочий визит. А до этого Президент республики посетил Мьянму и Кыргызстан.