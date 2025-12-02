В США рассказали о редком качестве одного из переговорщиков Трампа по Украине

Зять американского лидера Джаред Кушнер обладает полным доверием президента США Дональда Трампа в вопросах внешней политики. О редком качестве одного из основных переговорщиков по Украине сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Кушнер рассматривается Трампом как "приближенный" к нему по вопросам внешней политики (...) Он обладает редким качеством, которым не обладают многие люди даже в высших эшелонах президентского окружения: полным доверием Трампа. Это доверие имело решающее значение для того, чтобы дать понять иностранным лидерам, что, когда речь заходит о нем, они, по сути, имеют дело непосредственно с Трампом», — передает телеканал слова источников.

Чиновники Белого дома утверждают, что не было определенного момента, когда было принято решение о начале работы Кушнера над украинским урегулированием. Они отметили, что это было «естественным продолжением» того, чем он занимался еще до вступления Трампа в должность, когда он помогал консультировать некоторых членов администрации во время переходного процесса по вопросам, касающимся Ближнего Востока.

Ранее стало известно, что Трамп выбрал спецпосланника Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера в качестве переговорщиков с российскими представителями в Москве, поскольку он предпочитает «личную дипломатию».