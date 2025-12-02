Швеция выделит Украине помощь в размере $116 млн

Шведское правительство заявило во вторник, что пожертвует Украине 1,1 млрд шведских крон ($116,41 млн) в качестве помощи в подготовке страны к предстоящей зиме. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

20 ноября глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что скандинавские страны тратят больше всех среди членов НАТО на поддержку Украины. Она отметила, что подобная несправедливая схема покажет свою несостоятельность в долгосрочной перспективе.

По словам Мальмер Стенергард, страны Скандинавии предоставили Украине «треть военной поддержки со стороны стран НАТО». В связи с этим глава МИД Швеции призвала Евросоюз изъять замороженные российские активы, чтобы выделить за счет этих средств новый пакет помощи Киеву. По ее словам, с 2022 года страны ЕС потратили больше денег на импорт российских энергоресурсов, чем на поддержку Украины.