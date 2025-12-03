ЕК готовит новый план по использованию замороженных активов России

Еврокомиссия работает над юридическим решением, призванным преодолеть сопротивление Бельгии в вопросе использования замороженных российских активов для помощи Украине. Как сообщает европейское издание Politico со ссылкой на пять источников среди дипломатов и чиновников ЕС, бельгийские власти опасаются финансовых рисков.

Суть опасений заключается в том, что если 140 миллиардов евро, замороженных в Бельгии, будут предоставлены Киеву в виде займа, а затем какая-либо страна ЕС (например, Венгрия) наложит вето на продление санкционного режима против России, эти средства придётся вернуть Москве. Чтобы избежать такого сценария, Еврокомиссия разрабатывает правовой механизм, основанный на статье 122 Договора о ЕС, которая предусматривает меры солидарности в чрезвычайных экономических ситуациях.

Идея состоит в том, чтобы интерпретировать финансовые ставки как настолько высокие, что продление санкций могло бы утверждаться квалифицированным большинством голосов, минуя право вето отдельных стран. Это позволило бы обезопасить Бельгию от потенциальных требований о возврате средств. Полное предложение по займу, как ожидается, будет представлено в среду, а окончательное решение страны-члены ЕС должны принять на саммите Евросовета в этом месяце.

Ранее сообщалось, что США готовы вернуть России замороженные активы после мирного урегулирования.