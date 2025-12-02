Назван главный противник мира на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон — это главный противник мирного урегулирования конфликта на Украине.

Такое мнение выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте социальной сети Х.

«Говорит главный противник мира!» — написал Филиппо в ответ на публикацию французского лидера.

По мнению политика, если бы Макрон стремился к мирному урегулированию украинского конфликта, то он бы перестал оказывать поддержку Киеву в виде поставок вооружения и финансов.

Макрон обсудил с Трампом урегулирование украинского конфликта

Ранее Филиппо высмеял президента Франции за отказ давать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому советы по борьбе с коррупцией.

«Макрон только что сказал, что "отказывается давать Зеленскому уроки по вопросу борьбы с коррупцией". В этом мы его понимаем... Но я не уверен, правильно ли он понял, что только что сказал!» — отметил политик.

1 декабря Макрон встретился с Зеленским и заявил, что «работа над миром продолжается».