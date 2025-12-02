Что произошло в мире 2 декабря: страшное землетрясение и старт космического корабля

2 декабря в мире и России произошло несколько событий, которые вошли в историю. Среди них — землетрясение в Узбекистане и старт космического корабля. Подробности — в материале «Рамблера».

Андижанское землетрясение

2 декабря 1902 года в Андижане (Узбекистан) произошло сильнейшее землетрясение. Оно состояло из трех сильных толчков. Первый удар магнитудой 8–9 случился в 10 утра. Через минуту последовал второй, самый мощный, магнитудой 9–9,5. Спустя полчаса земля снова вздрогнула — третий толчок магнитудой 8 завершил серию. В городе разрушилось 11 тысяч традиционных домов и 161 здание европейского типа. Уцелели только три постройки европейской архитектуры: православная церковь, тюрьма и городской банк. Жертвами трагедии стали 4602 человека — около 9% жителей Андижана.

Старт космического корабля «Союз ТМ-11»

Старт космического корабля «Союз ТМ-11» с международным экипажем состоялся 2 декабря 1990 года. В состав экипажа входили Виктор Афанасьев (командир), Муса Манаров (бортинженер) и Тоёхиро Акияма (космонавт-исследователь). Акияма стал первым японцем и первым журналистом в космосе. Он ежедневно передавал теле- и радиорепортажи на Землю, а также проводил научные эксперименты для советских и японских компаний. Полет прошел в рамках восьмой основной экспедиции орбитальной станции «Мир». Посадка корабля состоялась 26 мая 1991 года в 10:04:13 по всемирному координированному времени.

Коронация Наполеона I

Наполеон I Бонапарт был коронован императором французов 2 декабря 1804 года в Соборе Парижской Богоматери. Провозглашение Наполеона императором состоялось 18 мая 1804 года, когда французский Сенат принял новую конституцию, сделавшую его императором. На коронации, где Пий VII специально приехал, чтобы помазать Наполеона на царство, тридцатипятилетний Бонапарт возложил корону на свою голову сам. В торжественной клятве он объявил себя императором «милостью Бога и Конституции».

Аустерлицкое сражение

2 декабря 1805 года в битве при Аустерлице армия Наполеона одержала победу над русско-австрийскими силами. Союзники, под командованием Кутузова (60 тысяч русских и 25 тысяч австрийцев), потеряли до 27 тысяч человек, из которых 21 тысяча были русскими. Потери французов составили от 9 до 12 тысяч человек. Это поражение стало первым серьезным ударом для русской армии со времен Петра Великого и вошло в историю как «битва трех императоров» — Наполеона, Франца II и Александра I. Сражение считается выдающимся образцом военного искусства и сравнивается с битвами при Гавгамелах и Каннах.

Открытие в Москве трех станций метро

2 декабря 2011 года в Москве были открыты три новые станции метро: «Борисово», «Шипиловская» и «Зябликово» на Люблинско-Дмитровской линии. На церемонии открытия присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель столичного метрополитена Иван Беседин. Новый отрезок линии, протяженностью 4,3 километра, включает три станции с двумя подземными вестибюлями и обширной сетью подземных переходов. Станции расположены вблизи жилых районов. «Шипиловская» находится у пересечения улицы Мусы Джалиля и Шипиловской улицы, «Борисово» — в первом микрорайоне Братеево (северный вестибюль выходит на Борисовские Пруды, южный — на Братеевский проезд). «Зябликово» примыкает к Ясеневой улице и имеет переход на «Красногвардейскую» Замоскворецкой линии.