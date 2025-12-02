В Израиле могут изъять виллу олигарха Коломойского*

Вилла в элитном пригороде Тель-Авива Герцлии, принадлежащая семье украинского олигарха Игоря Коломойского* (внесен в реестр террористов и экстремистов), может быть изъята по решению суда Великобритании. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее украинский «Приватбанк» заявил, что собирается принудительно взыскать с его экс-владельцев Игоря Коломойского* и Геннадия Боголюбова более трех миллиардов долларов. 10 ноября в банке сообщили, что высокий суд Англии обязал украинских олигархов выплатить финучреждению эту сумму «в виде возмещения убытков и судебных издержек».

При этом регистрационные документы свидетельствуют о том, что Коломойскому*, его жене и двоим детям принадлежит недвижимость в элитном пригороде Тель-Авива. У всех собственников равные доли - 1/4.

Вилла может попасть под арест после решения высокого суда Англии, отмечает издание.

При этом сам олигарх находится в СИЗО на Украине с сентября 2023 года. Ему вменяют мошенничество, легализацию имущества, полученного преступным путем, и организацию попытки заказного убийства.

Владимир Зеленский 13 февраля этого года утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении персональных санкций против нескольких украинских бизнесменов и политиков. Под санкции попал и Игорь Коломойский*, который был обозначен в документах как «гражданин Израиля».

*внесен в реестр террористов и экстремистов.