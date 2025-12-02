Каллас: США могут оказать давление на Украину, чтобы Киев пошел на уступки

Газета.Ru

Соединенные Штаты после встречи спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным могут оказать давление на Киев, чтобы Украина пошла на уступки Москве.

Каллас не исключила, что Украину вынудят пойти на уступки России
© Global Look Press

Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас, передает The Guardian.

«Я боюсь, что все давление будет оказано на жертву, то есть Украина должна пойти на уступки и взять на себя обязательства», — подчеркнула она.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что Уиткофф встретится с президентом Путиным во вторник, 2 декабря, во второй половине дня. Он также сообщил, что Путин примет участие в нескольких совещаниях непубличного характера в рамках подготовки к российско-американским контактам.

В ЕС заявили о страхе из-за действий США по Украине

В минувшие выходные во Флориде прошли переговоры США и Украины. Украинскую делегацию возглавил экс-министр обороны Рустем Умеров, который в связи с масштабным коррупционным скандалом сменил на этой позиции экс-главу офиса президента Украины Андрея Ермака. Какие вопросы обсуждали стороны во Флориде, как изменился подход каждой из стран и что будет дальше — в материале «Газеты.Ru».

промо изображение