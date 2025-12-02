В ЕС заявили о страхе из-за действий США по Украине

Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас заявила, что в ЕС обеспокоены попытками Вашингтона подтолкнуть Киев «к однобокому мирному плану». Ее слова приводит агентство Bloomberg.

По словам политика, она боится, что на Украину будет оказано давление как «на слабую сторону», поскольку это самый простой способ остановить боевые действия. Она подчеркнула, что капитуляция украинской стороны «не отвечает ничьим интересам».

Каллас сделала неожиданное заявление по Украине

Каллас заявила, что грядущий визит спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Москву может стать ключевым в переговорном процессе.

Ранее верховный представитель объединения по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сказала, что ЕС в нынешней ситуации не заинтересован в переговорах с Россией. Она считает, что сейчас Россия надеется на выгодное предложение по мирному урегулированию и хочет получить «сверх того, что у нее уже есть», что не отвечает интересам Евросоюза.