Пока вы спали: «адская расплата» от Трампа и отставка Зеленского

СМИ: Трамп требовал от Мадуро до 28 ноября покинуть Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп ранее дал лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро время до пятницы, 28 ноября, чтобы покинуть свою страну. По истечении этого срока американский лидер заявил о "закрытии" воздушного пространства над Венесуэлой, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

"Трамп отклонил большинство его (Мадуро. — Прим. Ред.) запросов во время разговора, который длился менее 15 минут, но сообщил Мадуро, что у него есть неделя, чтобы покинуть Венесуэлу и отправиться в пункт назначения по своему выбору вместе с членами семьи", — говорится в материале.

Отмечается, что срок, который Трамп предоставил Мадуро, истек в минувшую пятницу. Это побудило президента США объявить о закрытии воздушного пространства Венесуэлы.

Спецпосланник США Уиткофф в шестой раз за год посетит Россию

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Россию во вторник. Этот визит станет шестым по счету в текущем году, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что спецпосланник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предоставит предложения Соединенных Штатов по мирному урегулированию на Украине.

"И сейчас, конечно же, специальный посланник Уиткофф направляется в Россию", — заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, пишет РИА Новости.

Сийярто заявил о подготовке Европы к войне с Россией

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европа в настоящее время готовится к войне с Россией. По его словам, полная боеготовность ЕС должна быть достигнута к 2029 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство MTI.

"Европа в настоящее время готовится к войне против России, и ставкой в следующем периоде станет то, удастся ли предотвратить полное уничтожение всего континента. Поскольку стратегические документы Евросоюза гласят, что полная боеготовность должна быть достигнута к 2029 году, в результате чего война между Европой и Россией станет возможной в 2030 году", - приводит агентство слова Сийярто.

Депутат Рады сообщил о скорой отставке Зеленского

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что от президента Украины Владимира Зеленского потребовали уйти в отставку на этой неделе из-за коррупционного скандала. Однако, по словам парламентария, он будет делать все, чтобы получить отсрочку, пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал депутата.

"Зеленский уйдет на этой неделе. На выходных мне сообщили о том, что Зеленскому приказали уйти на этой неделе", — написал он.

При этом Дмитрук не уточнил, кто именно отдал такой приказ. Вместе с тем парламентарий отметил, что на выполнение этого требования может уйти от нескольких недель до месяцев.

"Это человек, который будет тянуть время, рассказывать всевозможные басни, придумывать оправдания. Он будет делать все, чтобы отсрочить неизбежное", — пояснил депутат.

Трамп пригрозил Гондурасу "адской расплатой"

Президент США Дональд Трамп пригрозил Гондурасу "адской расплатой" из-за подсчета голосов на выборах. По его словам, власти страны пытаются изменить результаты выборов, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию американского лидера в своей соцсети Truth Social.

"Похоже, что Гондурас пытается изменить результат президентских выборов. Если это так, им грозит адская расплата!" — написал Трамп.

Как заявил президент США, избирком Гондураса якобы резко прекратил считать голоса.