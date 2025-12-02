В США назвали препятствие для достижения соглашения с Россией

США и Россия давно бы достигли соглашения по урегулированию на Украине, если бы в процесс не вмешивалась Европа. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на французского чиновника.

По его словам, Вашингтон дистанцируется от Европы, вследствие чего она «находится в одиночестве» и вынуждена больше рассчитывать на себя.

США дали совет в отношении Украины

Как отмечает издание, детали предложенного США мирного плана у многих оставили впечатление, что администрация президента Дональда Трампа «больше заинтересована в улучшении связей и экономического сотрудничества с Россией, чем в защите транслатлантического альянса».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что план США по мирному урегулированию конфликта на Украине был серьезно доработан. Она добавила, что американская администрация настроена «оптимистично».