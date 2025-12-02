На Западе назвали препятствие для сделки Путина и Трампа по Украине

Лидеры России и США давно бы уже достигли соглашения по урегулированию конфликта на Украине, если бы не вмешательство европейских стран.

Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Если бы не европейцы, [президент России Владимир] Путин и [президент США Дональд] Трамп уже давно достигли бы соглашения», — передает издание слова французского чиновника.

Собеседник газеты указал на то, что Европа «оказалась в одиночестве», потому что Вашингтон сокращает сотрудничество с регионом. Это означает, что европейские страны «должны больше полагаться на себя», уточнил спикер.

Ранее британский эксперт Эмили Феррис заявила, что разница позиций США и Европы в отношении Украины заключается в желании Трампа заключить сделку.

