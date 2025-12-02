Белый дом анонсировал важное заявление Трампа
Американский президент Дональд Трамп во вторник, 2 декабря, выступит с важным заявлением. Соответствующее сообщение распространил Белый дом.
Как отмечается, выступление Трампа начнется в 14:00 по времени восточного побережья США (в 22:00 по мск). При этом тему готовящегося выступления лидера США в Белом доме пока не раскрывают.
Трамп сделал новое заявление о сроках завершения конфликта на Украине
По некоторым данным, Трамп представит инициативу помощи детям по началу накоплений в банках. Она предполагается депозит государства в размере 1 тыс. долларов на счета, родившихся в период с 2025 по 2028 годы.
Ранее сообщалось, что Трамп якобы давал президенту Николасу Мадуро несколько дней, чтобы покинуть Венесуэлу.