Белый дом анонсировал важное заявление Трампа

Американский президент Дональд Трамп во вторник, 2 декабря, выступит с важным заявлением. Соответствующее сообщение распространил Белый дом.

Как отмечается, выступление Трампа начнется в 14:00 по времени восточного побережья США (в 22:00 по мск). При этом тему готовящегося выступления лидера США в Белом доме пока не раскрывают.

Трамп сделал новое заявление о сроках завершения конфликта на Украине

По некоторым данным, Трамп представит инициативу помощи детям по началу накоплений в банках. Она предполагается депозит государства в размере 1 тыс. долларов на счета, родившихся в период с 2025 по 2028 годы.

Ранее сообщалось, что Трамп якобы давал президенту Николасу Мадуро несколько дней, чтобы покинуть Венесуэлу.