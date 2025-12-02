В Киеве раскрыли, чем для Украины обернется визит Уиткоффа в Москву

Визит спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа в Москву перечеркнет все дипломатические усилия Киева в попытках изменить итоги встречи во Флориде. Такое мнение выразил экс-советник бывшего президента Украина Леонида Кучмы Олег Соскин.

“Для Украины эта встреча – полный провал. Теперь обсуждаемые вчера темы не имеют значения. Даже если по каким-то вопросам и договорились, то теперь ничего подписать нельзя”, - заявил политолог.

Он отметил, что президент США Дональд Трамп уже показал свое отношение к Владимиру Зеленскому, так как проигнорировал переговоры во Флориде и отправил своего спецпосланника Уитуоффа в Россию.

Уиткофф направился в Россию

Соскин назвал это “агонией”, так как если даже Уиткофф не хочет встречаться с Зеленским, то “говорить уже не о чем”.

Ожидается, что Уиткофф 2 декабря встретится в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Он должен представить главе государства мирный план по Украине, согласованный с Киевом.

