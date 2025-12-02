Госсекретарь США Рубио заявил о стремлении к скорейшему миру на Украине
Госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем заявил о стремлении Вашингтона к скорейшему прекращению конфликта на Украине и установлению долгосрочного мира.
Об этом сообщил заместитель руководителя пресс-службы Государственного департамента Томми Пиготт в официальном письменном заявлении.
Рубио заявил, что переговоры по Украине были продуктивными
По его словам, в ходе беседы стороны обсудили совместные усилия, направленные на содействие завершению войны. Рубио подтвердил, что достижение прочного мира на Украине является приоритетной целью американской администрации.
Ранее была раскрыта подготовка Украины к двум сценариям развития конфликта.